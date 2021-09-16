ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ MAĞAZADAN CEP TELEFONU ÇALDI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta yabancı uyruklu kişi, müşteri gibi girdiği giyim mağazasında kıyafet baktıktan sonra tezgahtan cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları da mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Eylül Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan giyim mağazasında yaşandı. İddiaya göre, mağazaya giren yabancı uyruklu kişi kıyafet bakmaya başladı. O sırada kasiyerin yerinde olmamasını fırsat bilen şüpheli, tezgahtaki cep telefonunu alıp dükkandan çıktı. Kasada telefonunu göremeyen çalışan, mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlığın ortaya çıkması üzerine mağaza çalışanı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.