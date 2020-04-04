Esenyurt'ta 'mühürlü' kahvehaneye ikinci baskın
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İstanbul, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Esenyurt'ta 'mühürlü' kahvehaneye ikinci baskın

Esenyurt'ta 'mühürlü' kahvehaneye ikinci baskın Mühre rağmen açık tutulan kahvehane sahibi ve 19 kişiye ceza kesildi İstanbul Esenyurt'ta daha önce mühürlenmesine rağmen yeninden açık tutulan ruhsatsız kahvehaneye yapılan baskında 19 kişiye işlem yapıldı.

04.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:08
Esenyurt'ta 'mühürlü' kahvehaneye ikinci baskın

Esenyurt'ta 'mühürlü' kahvehaneye ikinci baskın

Mühre rağmen açık tutulan kahvehane sahibi ve 19 kişiye ceza kesildi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta daha önce mühürlenmesine rağmen yeninden açık tutulan ruhsatsız kahvehaneye yapılan baskında 19 kişiye işlem yapıldı. Baskın sırasında arama kaydı olan bir kişi kaçmaya çalışırken polis kaçmaya çalışan şahsın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alarak iş yerini tekrar mühürledi.

Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılmasına karar verilen kahvehanelere ilişkin polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir kahvehanenin açık olduğu tespit etti. Kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunundan işlem yapacağı sırada Erdal B. isimli şahıs, Serdal K. isimli şahsı iş yerinden kaçırmaya çalıştı. Bu sırada şahsın kaçmasına yardımcı olmak için polise Rahim B. ve Cihan B. isimli şahıslar da görevlilere mukavemet gösterdi.

Polis ekipleri yaşanan kısa süreli arbedenin devamında 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Serdal K. isimli şahsın aranma kaydı bulunduğu belirleyen ekipler iş yerinin mühür fekki olduğu tespit etti. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli serbest bırakılırken polis iş yerini tekrar mühürledi.

Polis, kahvehanede bulunan 19 şahsın her birine Kabahatler Kanunundan 392 TL, işyeri sahibi Erdal B. isimli şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası uyguladı.

Esenyurt'ta 'mühürlü' kahvehaneye ikinci baskın

Kaynak: İHA

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Esenyurt'ta 'mühürlü' kahvehaneye ikinci baskın
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