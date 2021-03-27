ESENYURT'TA MÜHRÜNÜ KIRDIKLARI KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA 2. KEZ BASKIN
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ESENYURT'TA MÜHRÜNÜ KIRDIKLARI KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA 2. KEZ BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta daha önceden kumar oynatıldığı için mühürlenen kıraathanenin mührünü kırıp, yine kumar oynayan 15 kişiye 52 bin lira ceza kesildi.

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Esenyurt'ta daha önceden kumar oynatıldığı için mühürlenen kıraathanenin mührünü kırıp, yine kumar oynayan 15 kişiye 52 bin lira ceza kesildi.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan kıraathane bir süre önce kumar oynatıldığı gerekçesi ile mühürlendi. Polis ekipleri dün ihbar üzerine kıraathaneye baskın yaptı. Mührü kırılan kıraathanede yine kumar oynayan 15 kişiye pandemi kurallarını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için 52 bin 35 lira para cezası kesildi. Kıraathane sahibine mühür bozmaktan işlem yapıldı. Kıraathane ikinci kez Esenyurt İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.

ESENYURT'TA MÜHRÜNÜ KIRDIKLARI KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA 2. KEZ BASKIN
ESENYURT'TA MÜHRÜNÜ KIRDIKLARI KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA 2. KEZ BASKIN
ESENYURT'TA MÜHRÜNÜ KIRDIKLARI KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA 2. KEZ BASKIN
ESENYURT'TA MÜHRÜNÜ KIRDIKLARI KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYANLARA 2. KEZ BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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