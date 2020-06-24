Esenyurt'ta mucize kurtuluş; o anları anlattı ESENYURT'ta sel sırasında mucize kurtuluş kameraya yansıdı.

ESENYURT 'ta sel sırasında mucize kurtuluş kameraya yansıdı. Kurtulan kişi olay yerine o anları anlattı

Esenyurt'ta dün sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde muciye imza atıldı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü.

Murat Coşkun, tedavisinin ardından bugün evine döndü. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Coşkun, "Dün ölümü tattım. Bir su hortumuyla 13 dakika nefes almaya çalıştım. Allah kimseye yaşatmasın. Bugün çok daha iyiyim. Dün resmen ölümü tattık. Kıyısından gittik. İçilecek suyumuz varmış daha demek ki. Şükürler olsun. Dün yemek hazırlıyordum. Komşum geldi yağmur başladı yardım et aşağıya doğru su gelmesin dedi. Biz arka tarafta uğraşırken ön taraftan bizi çağırdılar. Ön tarafa gelince sokağın aşında dalga gibi tsunamiyi gördüm zaten. İçeriye girdim ve o esnada cam patladı. Bir anda içeriye su doldu. İçeride dolaplar üstüme geldi. Kapıyı açıp kendimi kurtarmaya çalıştım ama kapının kolu kırıldı elimde kaldı. Dışarıdan açmaya çalıştılar. Su yükseldiği için onlar da açamadılar" dedi.

"BENİ HAYATA BAĞLAYAN O HORTUM OLDU"

Evinde mahsur kalan ve çaresizce kurtarılmayı beklediğini anlatan Murat Coşkun, "İçeride mahsur kalınca soğukkanlılığımı kaybetmemem sanırım beni hayata bağladı. Bir şekilde hayata tutundum. Kombiye basarak kendimi yükselttim ve demir parmaklıklara sarıldım. Su beni geriye atmasın diye sıkı sıkı tutundum. Bir boşluktan elimi uzattım ben buradayım demek için. Dışarıdan ses duyamıyorum tabii. O esnada bir hortum geldi. Beni hayata bağlayan o hortum oldu. 12-13 dakika bu hortumla nefes aldım. Sonra parmaklıkları bir şekilde kırdılar ve beni kurtardılar" şeklinde konuştu.

"AKŞAM GÖRÜNTÜLERDE ELİMİ GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDIM"

Kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Murat Coşkun, tedavisinin ardından sabah saatlerinde evine döndü. Televizyonda kendini izlerken dehşete kapıldığını ifade eden Murat Coşkun, "Akşam haberlerde kendi elimi görünce dehşete kapıldım. O anı Allah kimseye yaşatmasın. Komşularım sağ olsun onlar da soğukkanlılıklarını kaybetmediler. Çünkü zaman gerçekten çok önemliydi. Ben suyun altındaydım ve nefes alamaz durumdaydım. Sağ olsunlar kırdılar bir şekilde ve kurtulduk" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA