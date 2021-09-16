Esenyurt'ta motosikletli saldırgan dehşet saçtı - Haberler
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Esenyurt'ta motosikletli saldırgan dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta motosikletli saldırgan dehşet saçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli iki şahıs, takip ettikleri emlakçıya dükkanının önünde kurşun yağdırdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli iki şahıs, takip ettikleri emlakçıya dükkanının önünde kurşun yağdırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi olurken dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimi Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre emlakçı Ersin A., dükkanının önüne arabasını park edip çevredekilerle sohbet etmeye başladı. O sırada kendisini takip eden motosikletli iki şahıstan birisi, çevreyi de kontrol ettikten sonra silahına sarıldı. Sessizce Ersin A.'nın yanına yaklaşan silahlı saldırgan yedi el ateş etti. Mermiler Ersin A.'nın isabet ederken, o sırada yoldan an geçmekte olan bir kadın da mermilerin hedefi oldu.

Olay sonrasında saldırgan şahıslar motosiklete binip kayıplara karışırken, yaralı kadın ve Ersin A. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hemen hastaneye kaldırılırken diz kapağından vurulan Ersin A. ise acil olarak ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kayıplara karışan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlarsa çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Motorla takip ettiler"

Bir görgü tanığı, "Motosikletli iki şahıs birini takip ediyordu. Takip ettikleri adama silahlı saldırı düzenlediler. Adam bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen bir teyzede vuruldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Kadın ve adamı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" diye konuştu. - İSTANBUL

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