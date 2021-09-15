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Son dakika haber: Esenyurt'ta, motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Esenyurt'ta, motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta, motosikletli 2 şüpheliden biri, takip ettikleri emlakçıya sokak ortasında tabanca ile ateş açtı.

Esenyurt'ta, motosikletli 2 şüpheliden biri, takip ettikleri emlakçıya sokak ortasında tabanca ile ateş açtı. Mermiler emlakçı ile yoldan geçen bir kadına isabet ederken, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi saat 19.15 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, emlakçı olduğu öğrenilen Ersin A.'yı takip etti. Ersin A., otomobilini park edip dışarıya çıkınca, 2 şüpheliden biri yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler Ersin A. ile o sırada yoldan geçen bir kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Yaralanan emlakçı ile kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere saldırganın ateş ettiği, şüphelilerin kaçtığı anlar yansıdı.

"TAKİP ETTİKLERİ ADAMA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİLER"

Yaşanan saldırı anını gören bir kişi, "Motosikletli iki kişi birini takip ediyordu. Takip ettikleri adama silahlı saldırı düzenlediler. Adam bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen bir teyze de vuruldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Kadın ve adamı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" dedi.


- İstanbul
Son dakika haber: Esenyurt'ta, motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Son dakika haber: Esenyurt'ta, motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Son dakika haber: Esenyurt'ta, motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Son dakika haber: Esenyurt'ta, motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Son dakika haber: Esenyurt'ta, motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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