ESENYURT'TA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
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ESENYURT'TA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

ESENYURT'ta araç trafiğine kapalı meydanda motosikletle giden bir kişi, annesinin yanında yürüyen çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

29.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:46

ESENYURT'ta araç trafiğine kapalı meydanda motosikletle giden bir kişi, annesinin yanında yürüyen çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza anı, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Esenyurt Meydanı'nda annesi ile yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Ragip'e, S.K. yönetimindeki motosikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savuralan çocuğun annesi ve çevredekiler hemen yaralı çocuğun yanına koştu. Kaza, güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza ile birlikte 'Sosyal mesafe' kuralını hiçe sayan çevredekiler yardım etmeye çalışırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis görevlileri çocuğu hastaneye kaldırdı. Muhammed Ragip'in kaburgasinda kırık tespit edilirken, akciğerinin de zarar gördüğü belirlendi. Trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanarak, kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan S.K. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

ESENYURT'TA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

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