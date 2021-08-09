Esenyurt'ta motosikletin çarptığı babası için gözyaşlarına boğuldu

ESENYURT'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı.

ESENYURT'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Yaralanan kişinin oğlu olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Kaza, dün saat 02.10 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Erkan Demirel idaresindeki 34 TU 5403 plakalı motosiklet, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen Şevki Yıldız'a çarptı. Kazada Yıldız ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, kimlik tespitinin ardından kazayı Yıldız'ın ailesine haber verdi. Olay yerine gelen yaralının oğlu Yıldız'ı yerde yatar halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı