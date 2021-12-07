ESENYURT'TA MOTOSİKLET YAYAYA BÖYLE ÇARPTI - Haberler
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ESENYURT'TA MOTOSİKLET YAYAYA BÖYLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta motosikletle seyir halinde olan kurye yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta motosikletle seyir halinde olan kurye yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada yola savrulan kurye ve yaya yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle caddede seyir halinde olan kurye M. Emin B., o sırada yolun karşısına geçen İrfan A.'ya çarptı. İrfan A. çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenirken kurye de savrulan motosikletten yola düştü. Kazada M. Emin B. ve İrfan A. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yardım için hemen yaralıların yanına gitti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ESENYURT'TA MOTOSİKLET YAYAYA BÖYLE ÇARPTI

ESENYURT'TA MOTOSİKLET YAYAYA BÖYLE ÇARPTI

ESENYURT'TA MOTOSİKLET YAYAYA BÖYLE ÇARPTI

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