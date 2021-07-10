ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLARININ PİŞKİNLİĞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLARININ PİŞKİNLİĞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, bir sitenin kapalı otoparkına giren 3 şüpheli, motosiklet çalarak kayıplara karıştı.

ESENYURT'ta, bir sitenin kapalı otoparkına giren 3 şüpheli, motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerden biri fark ettiği güvenlik kamerasına el hareketi yaptı.

Olay, Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Sabah işine gitmek için otoparka inen Y.M., motosikletini bulamayınca durumu site güvenliğine bildirdi. Güvenlik çalışanları ile kamera kayıtlarını izleyen Y.M., otoparka fark edilmeden giren 3 maskeli kişinin motosikletini çaldığını gördü. Şüphelilerden birinin, arkadaşları motosikleti çalarken güvenlik kamerasına dönüp el hareketi yaptığı görüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını alan Y.M., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin motosiklet hırsızlarını yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLARININ PİŞKİNLİĞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLARININ PİŞKİNLİĞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLARININ PİŞKİNLİĞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLARININ PİŞKİNLİĞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLARININ PİŞKİNLİĞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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