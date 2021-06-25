Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı
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Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı

Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta iki hırsız, bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti dakikalar içerisinde çaldı.

Esenyurt'ta iki hırsız, bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızların rahat ve pişkin tavırları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mevlana Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. İki hırsız, gece saatlerinde bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti gözlerine kestirerek harekete geçti. Ellerindeki ekipmanlarla motosikletin yanına yanaşan hırsızlar, emniyet için takılan kilidi kırarak motosikletle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların rahat ve pişkin tavırları ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kendi çabalarıyla motosikletini buldu

Sabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını fark eden motosiklet sahibi, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kendi çabalarıyla aramalarına da devam eden motosiklet sahibi, aradan geçen iki günün ardından motosikletini bir sokakta buldu. Hırsızların yakalanması için ise polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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