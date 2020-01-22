ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (2)
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ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (2)

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

22.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:24
ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (2)

Ersan SAN/ 'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt, 860 Sokakta bulunan mobilya imalathanesinde saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı imalathanedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------olay yerinden görüntüler-ekiplerin yangına müdahalesi

 


Kaynak: DHA
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