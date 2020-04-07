ESENYURT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN (2) Esenyurt'ta 5 katlı mobilya fabrikasının bodrum katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı mobilya fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın iki saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Esenyurt, Osmangazi Mahallesi 3127 Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasında saat 02.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına bir çok ilçeden itfaiye ekipleri de yardım amacıyla geldi. Fabrikadaki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü: -----------------Yanan fabrika-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA