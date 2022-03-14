Esenyurt'ta minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'ta seyir halindeki 34 UPV 19 plakalı minibüs, yola fırlayan 3 yaşındaki Ali G'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldığı aracın altından çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali G, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada, çocuğun annesinin bir arkadaşıyla sokakta olduğu ve kadının elini bırakarak yola koştuğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yanındakilerle yolun kenarında duran çocuğun yola fırlaması ve aracın çarpması yer alıyor.