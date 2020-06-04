Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Esenyurt'ta evinin önünde oyun oynarken minibüs çarpan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:13

Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta evinin önünde oyun oynarken minibüs çarpan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, İncirtepe Mahallesi 245'inci sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.G.oyuncak arabasıyla evinin önüne çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre sokağa giren minibüs E.G.'yi altına aldı. Bir süre sonra vatandaşların uyarmasıyla çocuğa çarptığını fark eden sürücü, aracı geri çekerek çocuğu kucağına aldı. Önce yakında bulunan tıp merkezine kaldırılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile başka bir hastaneye sevk edilmişti. 7 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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