ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
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ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
04.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:18

Ersan SAN  / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan minibüsün sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuktan geriye olay yerinde kameralara yansıyan oyuncak arabası kaldı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında İncirtepe Mahallesi 245.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YP 4276 plakalı minibüsü sürücüsü Sinan E., sokağa girip sağa dönerken çocuğu fark etmedi. Minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Emir Gülen ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Sinan E., ağır yaralanan çocuğu hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emir Gülen, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzer yola çıkarıldı. Yolda durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen yakındaki bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük emir hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, Çocuktan geriye olay yerinde kameralara yansıyan oyuncak arabası kaldı.

Kaynak: DHA

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