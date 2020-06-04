ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
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ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
04.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:04

Ersan SAN  / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan minibüsün sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Kaza, saat 15.45 sıralarında İncirtepe Mahallesi 245.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YP 4276 plakalı minibüsü sürücüsü Sinan E., sokağa girip sağa dönerken çocuğu fark etmedi. Minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Emir Gülen ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Sinan E., ağır yaralanan çocuğu hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emir Gülen Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Emir'in tedavisi sürüyor.Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, yoldaki yaralanan çocuğun oyuncak arabası görüntülere yansıdı. 

Kaynak: DHA

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