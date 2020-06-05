Esenyurt'ta minibüsün altında kalarak can veren çocuğun babası: Polis olmak istiyordu
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Esenyurt'ta minibüsün altında kalarak can veren çocuğun babası: Polis olmak istiyordu

ESENYURT'ta sokağa dönüş yapan minibüsün altında kaldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden küçük çocuğun babası konuştu.

Esenyurt'ta minibüsün altında kalarak can veren çocuğun babası: Polis olmak istiyordu
05.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:27
ESENYURT'ta sokağa dönüş yapan minibüsün altında kaldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden küçük çocuğun babası konuştu. Acılı baba şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Çocuğum polis olmak istiyordu" diye konuştu. 

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında İncirtepe Mahallesi 245.Sokak üzerinde meydana geldi. Minibüs sürücüsü Sinan E. sokağa girşi yaptığı sırada 7 yaşındaki Emin Gülen'e çarptı. Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

"POLİS OLMAK İSTİYORDU"

Yaşanılan olayı anlatan Emin Gülen'in babası Ayhan Gülen, "Şikayetçiyim. Minibüsün kör noktasına gelmiş diyorlar. Bir kişi görmüş onun anlattığına göre yerde oyuncak varmış onu alıyormuş. Üzerinden geçmiş. Kaçmamış hastaneye götürmüş. Çocuğun her yeri paramparça olmuş. Bir kızım daha var. Polis olmak istiyordu" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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