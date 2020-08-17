ESENYURT'TA MİNİBÜSTEN İNDİRİLEN FAZLA YOLCU CAMA YUMRUK ATINCA YARALANDI ESENYURt'ta minibüse dolu olduğu için alınmayan kişi cama yumruk atarak kırdı.

ESENYURt'ta minibüse dolu olduğu için alınmayan kişi cama yumruk atarak kırdı. Elinden yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Esenyurt'ta sabah saatlerinde yaşandı. Minibüse binen Y.B., sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından araç dolu olduğu gerekçesiyle inmesi istendi. Sinirlenen Y.B. (20), aracın kapısındaki cama yumruk attı. Cam kırılırken Y.B. ise elinden yaralandı. Yaralı kişi için olay yerine ambulans çağırıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken minibüs sürücüsü ise şikayetçi oldu.

Olay anı kameraYaşanan olaybir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Y.B.'nin tartışmanın ardından cama yumruk attığı görülüyor. Yaralanan genç yere yığılırken yardıma çevredekiler koşuyor.

Kaynak: DHA