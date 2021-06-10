Esenyurt'ta minibüsteki yolcunun cüzdanını çalan hırsız kamerada
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Esenyurt'ta minibüsteki yolcunun cüzdanını çalan hırsız kamerada

Esenyurt'ta minibüsteki yolcunun cüzdanını çalan hırsız kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta minibüste bir yolcunun cüzdanını çalan hırsızlık zanlısı, yine aynı durakta bir yolcunun cüzdanını çalarken suçüstü yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta minibüste bir yolcunun cüzdanını çalan hırsızlık zanlısı, yine aynı durakta bir yolcunun cüzdanını çalarken suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları kameralara da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Mayıs'ta Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda Esenyurt-Beylikdüzü hattında çalışan bir minibüse yolcu olarak binen hırsızlık zanlısı, gözüne kestirdiği yolcuyu soydu. Bulvar başında bulunan minibüs duraklarında Murat B. kalabalık bir yolcu minibüsüne bindi. Şüpheli Murat B., kalabalık olan minibüste bir süre çevre kontrolü yaptıktan sonra kadın yolcunun çantasından cüzdanını çekerek çaldı. Hemen ardından minibüsten inen Murat B. kayıplara karıştı. Dün aynı durakta ortaya çıkan Murat B.'nin şüpheli davranışlarda bulunduğunu fark eden devriye görevindeki İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Büro Amirliğine bağlı Esenyurt timleri, zanlıyı yakın takibe aldı. Murat B., Durmuş D. adlı bir yolcunun arka cebinde bulunan cep telefonunu çekerek çaldı. O sırada takipte olan polis, zanlıyı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı cep telefonu ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine götürülen Murat B.'nin GBT ve UYAP sorgulamasında daha önce de hırsızlık suçlarından sabıkasının bulunduğu ve Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesince yakalama kararı ile arandığı ortaya çıktı. Minibüslere dadanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.

Zanlı, yolcunun cüzdanını çalarken güvenlik kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta minibüsteki yolcunun cüzdanını çalan hırsız kamerada - Haberler
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