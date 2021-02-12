Esenyurt'ta minibüslerde tıka basa yolculuk

ESENYURT'ta minibüslerde tıka basa yolculuk kameraya yansıdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler getirilirken, Esenyurt'taki minibüslerden bazılarında fazla yolcu taşınmaya devam ediliyor. 19 Mayıs Bulvarı'ndan yolcu alan bazı minibüslerin tıklım tıklım yolculuk etmesi kameralara yansıyor. Koronavirüs denetimlerinin sona ermesinin ardından bazı minibüslerin tıka basa dolduğu belirtiliyor. Minibüslerden birindeki yolculardan birinin çektiği görüntülerde kalabalığın yoğunluğu dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı