Esenyurt'ta minibüslerde tıka basa yolculuk
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Esenyurt'ta minibüslerde tıka basa yolculuk

12.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:55
Esenyurt'ta minibüslerde tıka basa yolculuk

ESENYURT'ta minibüslerde tıka basa yolculuk kameraya yansıdı.

ESENYURT'ta minibüslerde tıka basa yolculuk kameraya yansıdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler getirilirken, Esenyurt'taki minibüslerden bazılarında fazla yolcu taşınmaya devam ediliyor. 19 Mayıs Bulvarı'ndan yolcu alan bazı minibüslerin tıklım tıklım yolculuk etmesi kameralara yansıyor. Koronavirüs denetimlerinin sona ermesinin ardından bazı minibüslerin tıka basa dolduğu belirtiliyor. Minibüslerden birindeki yolculardan birinin çektiği görüntülerde kalabalığın yoğunluğu dikkat çekiyor. 


Esenyurt'ta minibüslerde tıka basa yolculuk
Esenyurt'ta minibüslerde tıka basa yolculuk
Esenyurt'ta minibüslerde tıka basa yolculuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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