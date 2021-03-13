ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI

13.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:47

Sürücüler birbirini suçlayınca tartışma çıktıHaber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)Esenyurt D-100 yan yolda otomobille çarpışan servis minibüsü refüjü aşarak ana yola girdi.

Sürücüler birbirini suçlayınca tartışma çıktı

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt D-100 yan yolda otomobille çarpışan servis minibüsü refüjü aşarak ana yola girdi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza saat sabah 07.00 sıralarından D-100 yanyol Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsünü kullanan Sinan Ceyhan, şerit değiştiren bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Refüje çarpan servis minibüsü refüjü de aşarak ana yola girerek durabildi. Bu sırada serviste bulunan 9 yolcudan 8'i savrulmanın şiddetiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan 8 kişiden bazıları hastaneye götürülürken, bazı yaralılar ayakta tedavi edildi.

SÜRÜCÜLER ARASINDA TARTIŞMA

Servis sürücüsü Sinan Ceyhan, "Normal şekilde ilerliyordum, sol şeritteydim. Arkadaş geldi yan yola bağlandı. Önce orta şeride geçti, önüne araç geçince birden sola geçti. Ben kurtarmak için kaldırıma sıfır yanaştım. O birden bana çarpınca aracı sarstı. Aracın lastiği kaldırıma çıkınca karşı yola geçtim. 9 kişi vardı 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı yok" diye konuştu. Kazaya karışan diğer sürücü ise ", O bana çarptı" diyerek olayı anlatınca ikili arasında tartışma çıktı Tartışmanın büyümesini polis ekipleri engelledi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI
ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI
ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI
ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI
ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI
ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mustafa Er Ersun Yanal Ali Şansalan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 8 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 08:50:02. #1.14#
title