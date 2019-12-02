Esenyurt'ta minibüsçünün saldırdığı genç kızlar o anları anlattı

02.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:48

ESENYURT'ta hızlı gittiği için uyardıkları minibüs şoförü tarafından saldırıya uğrayan genç kızlar o anları anlatı. Saldırıya uğrayan kızlardan Mine M. "Arkamdan koşarak geldi. Zaten görmedim bile. Arkamdan geldi, ensemden tuttu ve birden dövmeye başladı" dedi.

Cuma günü Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde Mine M. ve Kübra K., Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindi. Şoför trafikte önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kadınlar, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Ünal E. adlı sürücü, minibüsü durdurup kadınları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Dün akşam gözaltına alınan Ünal E. "Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 15 suçtan polise geliş kaydı bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mine M. ve Kübra K. yaşadıkları olayı anlattı.

"ARKAMDAN GELDİ, ENSEMDEN TUTTU VE BİRDEN DÖVMEYE BAŞLADI"

Ünal E.'nin çok agresif ve sinirli olduğunu söyleyen Mine M., "O kadar hızlı kullanıyor ki arabayı. Korktuk. Bir öne gidiyoruz, bir arkaya gidiyoruz hep beraber. Sonra trafikte sinirlendi birine. Önüne kırdı filan. Anlamadık ne olduğunu. Sonra aşağıya indi minibüsten. Adama saldırmaya başladı. 'Kapıyı açacaksın. Geleceksin buraya. Döveceğim seni' filan dedi. Nasıl küfürler ediyor adama. Minibüsün içindekiler indi. Sakinleştirdiler geri arabaya bindirdiler adamı. Dövemedi ya adamı. Daha çok sinirlendi. Daha hızlı kullanmaya başladı. Sonra minibüsün içindeki insanlara bağırmalar, ses yükseltmeler. 'Anlamıyor musunuz? İnin lan aşağıya' falan tarzında konuşmalar. Hiç kimse hiç bir şekilde bir şey söylemiyor adama. Biz inerken, 'Beyefendi arabayı bu kadar hızlı kullanamazsınız. Lütfen insanlarla da düzgün konuşun.' dedik. 'Sen kimsin bana bunu söylüyorsun diye küfür etti bana. Sonra biz aşağıya indik. Arkamdan koşarak geldi. Zaten görmedim bile. Arkamdan geldi, ensemden tuttu ve birden dövmeye başladı. Etraftaki, insanlar, kimse hiç bir şey yapamadı. Kimse tutmadı bile. Adam bizi dövdükten sonra amcanın biri bizi ayırıyor. Görüntüde de görürsünüz zaten. Dayak yiyoruz ve hiç bir şey olmamış gibi geri arabasına binip gidiyor. Bugün öğreniyoruz ki serbest bırakmışlar. Neyi bekliyorlar bu adamı tutuklamak için. Beni illa öldürmesi mi gerekiyordu bu adamın. Bu adamın ilk vukuatı da değilmiş. 15 tane bu adamın şikayeti varmış. Bu insanlar neyi bekliyorlar bu adamı tutuklamak için. Diyorlar ki 'Kadına şiddete hayır. Biz sizin yanınızdayız. Biz size desteğiz' Ben buradan size sesleniyorum. Yanınıza geldik. Adalete güvendik. Geldik ifademizi verdik. Adam serbest kalmış. Bu nasıl bir kadına şiddetin arkasında durmaktır. kimse benim arkamda yok. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıtı. Yarın gelip tekrar dövsün diye mi serbest bıraktınız. Ben buradan İçişleri Bakanıma da sesleniyorum. Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. 'Kadına şiddete hayır' diyorsunuz ama adalet hiç bir şey yapmıyor." dedi.

"KELİMELERİN TÜKENDİĞİ YERDEYİM"Kübra K. ise,"Bizim ölmemiz mi gerekiyordu. ya da kolumuzun bacağımızın kırılması, ağzımızın burnumuzun dağılması mı gerekiyordu. O kişinin serbest bırakılmaması için. 1-2 değil ki 15-20 tane bunun suçu varmış. Biz ilk değiliz. Ailelerimiz zor sakinleştiriyoruz. Ailemiz bize bir fiske bile vurmamışken, elin adamı geliyor vuruyor yani. Kelimelerin tükendiği yerdeyim" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA