Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı -1
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Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı -1

ESENYURT'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı -1
31.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:59

ESENYURT'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Esenyurt Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 


Kaynak: DHA

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