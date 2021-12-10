Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık... 16 bin lirası bulunabildi

Esenyurt'ta bankadan 296 bin dolar ile 1000 Euro para çeken mağdur, para dolu çantayı aracının bagajına koyarak hareket etti. Bir süre sonra otomobilini park eden kişi, aracın yanından ayrıldı. Bu sırada aracın yanına yaklaşan bir kişi, bagajı açarak para dolu çantayı alarak kaçtı.