Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta kaldırıma çıkan midibüsün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kaldırıma çıkan midibüsün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nden Esenyurt Devlet Hastanesi istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LFN 174 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıktı.

Midibüs kaldırıma çıkarak burada servis bekleyen Emre Ağbulak'a (21) çarptı. Midibüsün altında kalan Ağbulak bir süre araçla sürüklendi.

Daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak duran aracın altında sıkışan Ağbulak, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağbulak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada park halindeki bir minibüste de hasar meydana geldi.

Olayın ardından sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde midibüsün çarptığı ağacın devrilmesi, midibüsteki yolcuların araçtan inmeleri yer alıyor.

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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