ESENYURT'TA METRUK BİNADAKİ UYUŞTURUCU PARTİSİNE POLİS BASKINI
Esenyurt'ta, metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri baskın düzenledi.
Esenyurt'ta, metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Metruk binaya baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi 1 gram eroin maddesi kullanırken yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da 1 adet suboxone adı verilen yeşil reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı