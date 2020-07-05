ESENYURT'TA MASKE VE TRAFİK DENETİMİ
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ESENYURT'TA MASKE VE TRAFİK DENETİMİ

İSTANBUL'da 17 Haziran'dan itibaren başlayan maske takma zorunluluğu kapsamında Esenyurt polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

ESENYURT'TA MASKE VE TRAFİK DENETİMİ
05.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:20
İSTANBUL'da   17 Haziran'dan itibaren başlayan maske takma zorunluluğu kapsamında Esenyurt polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Tüm uyarılara rağmen maske takmayanları tespit eden ekipler, önce maske takma konusunda uyardı sonra da ceza yazdı. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 11 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900'er TL ceza  kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca Esenyurt Meydanı'da trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan  5 motosiklet sürücüsüne toplamda 13 bin 250 TL ceza yazdı, motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Görüntü dökümü:

---------------------Polisin maske takmayanları uyarması-Ceza yazılması-Meydanda motosikletlilere ceza yazılması

-Motosikletlerin bağlanması


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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