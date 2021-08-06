İSTANBUL ? ESENYURT'TA MARKET KASASINDAN PARA ÇALAN YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

İSTANBUL ? ESENYURT'TA MARKET KASASINDAN PARA ÇALAN YABANCI UYRUKLU YAKALANDIVeysel TİMDU ? Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, alışveriş yaptığı markette tezgahtarın başka bir müşteri ile ilgilenmek için dışarı çıkmasını fırsat bilen yabancı uyruklu kişi, kasadan para çaldı.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA MARKET KASASINDAN PARA ÇALAN YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Veysel TİMDU ? Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, alışveriş yaptığı markette tezgahtarın başka bir müşteri ile ilgilenmek için dışarı çıkmasını fırsat bilen yabancı uyruklu kişi, kasadan para çaldı. Market çalışanlarının durumu fark etmesinin ardından polis merkezine götürülen şüphelinin paraları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz çarşamba günü saat 12.48'de Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde markette yaşandı. Yabancı uyruklu kişi, yaptığı alışverişin ardından para ödemek için kasaya geldi. Bu sırada kasiyer, dışarıdaki müşterinin çağırması üzerine kasadan uzaklaştı. Kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheli, elini uzatarak kasadan para aldı. Kasiyerin hemen içeri girmesinin ardından şüpheli elini tezgahtan çektı. Kasanın açılmış olduğunu fark eden market çalışanı, yabancı uyruklu kişiyi bekleterek durumu patronlarına söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri sahipleri, paraları alan şüpheliyi marketten çıkarmayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelinin paraları alma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı