Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar
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Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar

30.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:15
Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar

ESENYURT'ta manavdan sebze ve meyve kasalarını alan şüpheliler, yan taraftaki tekel bayiden sigara ve alkollü içecek çaldı.

ESENYURT'ta manavdan sebze ve meyve kasalarını alan şüpheliler, yan taraftaki tekel bayiden sigara ve alkollü içecek çaldı. Yaşanan hırsızlık anları, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ocak Perşembe Günü sabah 07.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte plaka takılı hafif ticari araçla tekel bayine gelen kar maskeli 5 şüpheli, iş yerinin kepengini kırdı. Daha sonra yan taraftaki manavdan sebze ve meyve kasalarını alan şüpheliler, dükkana girip sigara ve alkollü içecekleri kasalarla araca taşırken, bir miktar nakit para ile cep telefonunu da çaldı. Görüntülendiklerini fark eden şüpheliler, iş yerine ait güvenlik kamerasını da kırdı. Sabah dükkanına geldiğinde kepengin kırık olduğunu fark eden Engin Fidan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANAN HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİ KAMERASINA YANSIDI

Hırsızlık anları ise tekel bayine ait güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, hırsızların aracı yanaştırması, kasalarla içeri girmesi ve içerideki rafları boşalttığı anlar yer aldı.

"YARIM SAAT İÇİNDE BUNLARI TOPLUYORLAR"Yarım saat içinde yaşanan hırsızlığı anlatan tekel bayinin işletmecisi Engin Fidan, "Kepengimi yan taraftan patlatıyorlar. 5 kişiler, 4'ü iniyor. İçeri giriyor, bütün sigara rafımı boşaltıyor, bütün ağır alkollerimi boşaltıyor. Yarım saat içinde bunları topluyorlar. Yanda komşunun kasalarını alıyorlar. Sigara ve alkolleri dolduruyorlar. Hepsini arabalarına boşaltıp, kameramı kırıyorlar. Kasada 10 bin lira param vardı, onu da alıp gidiyorlar. Plakalarını da sordurduk sahte çıktı. Tahmini 350 ile 400 bin lira civarında bir kaybımız var" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar
Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar
Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar
Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar
Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar
Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar
Esenyurt'ta manavdan aldıkları kasalarla tekel bayinden böyle hırsızlık yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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