Esenyurt'ta manav sahibini 'soğan' ile dövdüler
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Esenyurt'ta manav sahibini 'soğan' ile dövdüler

Esenyurt'ta manav sahibini 'soğan' ile dövdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta 3 kişi manav dükkanı sahibini tekme tokat dövdü.

Esenyurt'ta 3 kişi manav dükkanı sahibini tekme tokat dövdü. Yabancı uyruklu şahsıların tezgahtaki soğanları alarak dükkan sahibine vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir manav dükkanı önünde önceki gün yaşandı. 3 yabancı uyruklu şahıs, aralarında anlaşmazlık bulunan manav dükkanı sahibine saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine tezgahtan aldıkları soğanla vurma anları da yer aldı. Olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta manav sahibini 'soğan' ile dövdüler
Esenyurt'ta manav sahibini 'soğan' ile dövdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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