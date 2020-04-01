Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada
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Esenyurt, kavga, 3. Sayfa

Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada

Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada Esenyurt'ta yabancı uyruklulara ait manav dükkanında hırsızlık yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

01.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:22
Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat 'hırsız' kavgası kamerada

Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklulara ait manav dükkanında hırsızlık yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde yabancı uyruklulara ait bir manav dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, önceki gece yabancı uyruklu vatandaşların dükkanına gelen yine başka bir yabancı uyruklu kişi, kasada bulanan telefon ve bir miktar nakit parayı çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada yaralanan bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürdü.

Tekme tokat kavga kamerada

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli 4 kişinin manava gelmesi ve tartışma yer alıyor. Görüntülerin devamında ise iş yeri sahibinin kasadan bıçak alarak şüphelileri kovmaya çalışması ve sonrasında çıkan tekme tokat kavga yer alıyor.

(MD- MB- ÖY-

Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat 'hırsız' kavgası kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada
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