ESENYURT'TA MAKAS KAZASI KAMERADA: MOBİLYA MAĞAZASINA DALDI
22.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:29
Esenyurt'ta makas atan sürücü aracının kontrolünü kaybedince mobilya mağazasına girdi.
Esenyurt'ta makas atan sürücü aracının kontrolünü kaybedince mobilya mağazasına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt mevkii yan yolda meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.Savrulan otomobil yol kenarındaki bir araca çarptıktan sonra mobilya mağazasına daldı. Camı kıran otomobil kolona çarparak durdu.
Kazada sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı