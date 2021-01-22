ESENYURT'TA MAKAS KAZASI KAMERADA: MOBİLYA MAĞAZASINA DALDI
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ESENYURT'TA MAKAS KAZASI KAMERADA: MOBİLYA MAĞAZASINA DALDI

22.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:29
ESENYURT'TA MAKAS KAZASI KAMERADA: MOBİLYA MAĞAZASINA DALDI

Esenyurt'ta makas atan sürücü aracının kontrolünü kaybedince mobilya mağazasına girdi.

Esenyurt'ta makas atan sürücü aracının kontrolünü kaybedince mobilya mağazasına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt mevkii yan yolda meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.Savrulan otomobil yol kenarındaki bir araca çarptıktan sonra mobilya mağazasına daldı. Camı kıran otomobil kolona çarparak durdu.

Kazada sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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