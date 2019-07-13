ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Balkonları çıkan aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi itfaiye kurtardı.

Kaynak: DHA