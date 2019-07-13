ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Balkonları çıkan aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi itfaiye kurtardı.
Kaynak: DHA
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