Son dakika haber! Esenyurt'ta lüks otomobillerden 'hayalet gösterge' çalan hırsızlar kamerada

ESENYURT 'ta farklı tarihlerde hırsızlar 6 araçtan hayalet gösterge çaldı. Farklı model lüks araçlarda yaşanan hırsızlıklar sonrası araçlarda 100 bin lira üzerinde hasar oluşurken, bir otomobilde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 21 Ocak Perşembe günü saat 06.45 sıralarında Esenyurt'un Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil ile Rahmi Avcı'nın lüks otomobilinin yanına gelen hırsızlar, önce aracın camını kırdı. Daha sonra sokağı kontrol eden hırsızlardan biri kimsenin olmadığını görünce aracın içine girdi. Otomobilden hayalet göstergeyi söküp çalan hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İşe gitmek için aracının yanına gelen Avcı, otomobilin halini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası taraması yaptıktan sonra hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların sokağa gelişi, camı kırması ve daha sonra da sokaktan uzaklaştığı anlar yansıdı.

5 ARAÇTA DAHA HIRSIZLIK YAŞANDI

Ayrıca Esenyurt'ta farklı adreslerde de aynı şekilde hırsızlık yaşandı. 13 Ocak Çarşamba gününden bu yana farklı adreslerde 5 otomobile daha giren hırsızların, özellikle lüks araçlarda bulunan hayalet göstergeleri çaldığı öğrenildi. Araçlarda ise 100 bin lira üzerinde hasar oluştu.

"İŞE GİTMEK İÇİN ÇIKTIM VE ARACIM BU HALDEYDİ"

Sabah işe gitmek için çıktığında aracının camının patlamış ve göstergesinin çalınmış halde bulunduğunu söyleyen Rahmi Avcı, "Akşam arabamı buraya park ettiğimde sabah 07.10 sıralarında çıktım ve bu haldeydi. Kamera görüntülerine baktım. Saat 06.50'de bir araba yanaşıyor. Arabamı bu hale getiriyor. 100 - 150 bin lira hasar kaydı var arabamda. Aracımdan hayalet göstergesi çalıyorlar. Herhangi bir ses duymadım. Sadece işe gitmek için çıktım ve aracım bu haldeydi" şeklinde konuştu.

"4 ARAÇ BU ŞEKİLDE SOYULDU"

Esenyurt'ta, Avcı ve kendisine ait otomobillerinde dışında 4 aracın daha aynı şekilde soyulduğunu söyleyen Cevdet Koyun, "Benim araçta, Çarşamba günü sabah 08.00'de şirketin önüne park ettim o zaman oldu. 09.00 civarı arabamın arka kelebek camını kırıp, içeri girmişler. 10.00 gibi bana haber geldi. Arabamın hayalet ekranı dahil olmak üzere ön konsolun tamamını parçalayıp, arabaya büyük hasar vermişler. Emniyet güçlerine haber verdim. Kontrol ettiler. Arabayı servise bıraktım. Şu anda aracımda 170 ile 200 bin lira arası hasar kaydı var. Bunların bir an önce yakalanıp işlem yapılmasını rica ediyorum. Elde etmiş olduğum bilgiye göre, 4 araç bu şekilde soyuldu. Para eden her şey çalındı. 4 tane daha mağdur olduğunu öğrendim Çarşamba günü. Umarım yakalanırlar. Özellikle bununla ilgili bir ekip var. Sadece ve sadece dijital olan ekranlar alıyor. Özellikle de hayalet ekran" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı