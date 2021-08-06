Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı
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Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı

Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait beyaz eşya, kıyafet, züccaciye malzemeleri gibi çeşitli eşyaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü.

Yangın binayı tamamen sararken, depodan bir süre yer yer patlama sesleri geldi.

Bu arada, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı yolları trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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