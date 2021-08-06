Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı

Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü.

Yangın binayı tamamen sararken, depodan yer yer patlama sesleri de geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel