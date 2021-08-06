Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Esenyurt, 296. Sokak'ta bulunan bir lojistik firmasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.