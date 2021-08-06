Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Esenyurt, 296. Sokak'ta bulunan bir lojistik firmasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel