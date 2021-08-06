Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Esenyurt, 296. Sokak'ta bulunan bir lojistik firmasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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