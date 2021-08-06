Esenyurt'ta lojistik depo yangını
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Esenyurt'ta lojistik depo yangını

Esenyurt'ta lojistik depo yangını
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Saat 12: 02 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Seyrantepe, Şişli, Bahçeşehir, Davutpaşa, Bağcılar, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Kemerburgaz, Maltepe, Hacıosman, Çavuşbaşı, Orhanlı, Kartal, Sultangazi, Beşiktaş,...

Saat 12: 02 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Seyrantepe, Şişli, Bahçeşehir, Davutpaşa, Bağcılar, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Kemerburgaz, Maltepe, Hacıosman, Çavuşbaşı, Orhanlı, Kartal, Sultangazi, Beşiktaş, Üsküdar, Çatalca, Beyoğlu, Arnavutköy, Bayrampaşa, İtfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimiz yangına 72 araç ve 177 personel ile müdahele ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

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