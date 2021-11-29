ESENYURT'TA LODOSUN ETKİSİYLE BAŞINA BİNADAN PARÇANIN DÜŞTÜĞÜ KİŞİ ÖLDÜ (1)
ESENYURT'ta lodosun etkisiyle bir binanın dış cephesinden kopan parçanın başına düştüğü kişi hayatını kaybetti.
ESENYURT'ta lodosun etkisiyle bir binanın dış cephesinden kopan parçanın başına düştüğü kişi hayatını kaybetti.
Akçaburgaz Mahallesi'nde lodosun etkisiyle bir binanın dış cephesinden kopan parçanın başına düştüğü Alaattin Çavdar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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