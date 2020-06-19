Esenyurt'ta LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi
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Esenyurt'ta LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti.

Esenyurt'ta LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi
19.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:29

Esenyurt Belediyesi hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan sınav öncesi ilçedeki okulları dezenfekte etti. Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Esenyurt genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Ekipler, masa ve sıralar, lavabo, merdiven korkulukları ile tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek okulları sınav gününe hazır hale getirdi. Gelecek hafta yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde de okullar yeniden dezenfekte edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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