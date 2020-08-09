Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı
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Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı

Esenyurt'ta uzun zamandır kuyumculuk yapan bir iş yerine altınlarını verip paralarını alamayan vatandaşlar, bir kez daha eylem yaparak mağduriyetlerini dile getirdiler.

Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı
09.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:20

Esenyurt'ta uzun zamandır kuyumculuk yapan bir iş yerine altınlarını verip paralarını alamayan vatandaşlar, bir kez daha eylem yaparak mağduriyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar, cezaevinde bulunan kuyumcu sahiplerinin altın ve paralarını geri vermesini istediler.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 30 yıldır kuyumculuk yapan iş yeri sahipleri iddiaya göre mahallede bulunan onlarca vatandaştan altınlarını topladı. Vatandaşların altınlarını geri vermeyen iş yeri sahipleri 13 Temmuz'da Esenyurt İnönü Şubesi ve Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan şubedeki bütün altın ve paraları alarak kaçtı. Şikayetler üzerine savcılık tarafından kuyumcu dükkanı sahibi üç kardeş ile ilgili soruşturma başlatıldı. 24 Temmuz'da gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili dava sürerken mağdurlar, altınlarının ve paralarının geri ödenmesi için İnönü Mahallesi'ndeki şube önünde eylem yaptı. Mağdurlardan Murat Sarıçiçek, "Bunlara güvendik paramızı verdik. Bizi dolandırıp kaçtılar. Çıksınlar bize bir açıklama yapsınlar. Pazartesi günü kaçtıkları zaman buradan ve Yakuplu şubesinden kilolarca altınlar paralar çıkarıldı. Bu paralar nerede. Bu paralar cezaevindeki şahıslar üç kardeş ailelerine bildirerek bu altınları çıkaracaklar. Benim 14 bin lira param gitti yeğenimin 17 çeyreği gitti. Annemin 9 bin lirası gitti. Paraları alıp kaçtılar. 24 Temmuz'da yakalanarak Metris cezaevine konuldular. Altınları gömdüler" açıklamasını yaptı.

"BU BİR TEHDİT BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Diğer bir mağdur Emel Aras Bozdağ ise, "Benim 90 bin liramı aldılar. Ben fazla para da istemiyorum anaparamı versinler yeter. Oradan mesaj gönderiyor diyor ki 'Dilekçelerinizi alın o şekilde paranızı öderim ben hapis yatarsam paralarınızı ödemem.' Bu bir tehdit başka bir şey değil. Para verdik altın alacaktık bugün dedi yarın dedi pandemiden dolayı dedi bir ay sonra getireceğiz dedi paramızı vermedi" dedi.

"BOZDURURKEN DİĞERLERİNDEN DAHA PAHALIYA BOZUYOR"

Diğer bir mağdur Rabia Darıcı yaklaşık 400 mağdur olduğunu ifade ederek "Ben 6 senedir bu mahallede oturuyorum. 6 senedir bu insanlardan altın aldım. Altın bozdururken diğerlerinden daha pahalıya bozuyor alırken diğerlerinden daha ucuza satıyordu. Bu şekilde sürekli bu insanlardan alışveriş yapıyordum. Çok para bıraktım aldım. Ama en son kaçtıklarında alamadım" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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