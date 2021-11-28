Esenyurt'ta kurnaz hırsız hem şapkayı hem parayı aldı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir kişi aldığı şapkanın parasını ödediği sırada kasiyeri şaşırtarak, verdiği parayla beraber mağaza çalışanından 200 lira fazla para aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi mağazanın kasa kısmının arkasında bulunan şapkalardan almak istedi. 25 lira değerindeki şapkaya 200 lira para veren şüpheli, daha sonra cebinde bozuk para olduğunu söyledi. Verdiği 200 lirayı alan şüpheli, bu sefer 105 lira uzatıp kasiyere, "200 liramı vermediniz" diyerek kasadan 200 lira daha aldı. Verdiği 105 lira paranın üstü ve şapkayı da alan kişi, daha sonra mağazadan ayrıldı. Kafası karışan kasiyer, durumu mağaza müdürü Timur Kayıkçıoğlu'na bildirdi. Kamera kayıtlarını izleyen çalışanlar, durumun hırsızlık olduğunu fark etti. Kayıkçıoğlu, güvenlik kamerası kayıtlarını alarak şüpheliden şikayetçi oldu. O anlar ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÜST ÜSTE PARA VERMİŞ OLDUK"