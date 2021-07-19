Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda tüm ekipler sahada
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Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda tüm ekipler sahada

Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda tüm ekipler sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalarını tamamlayan Esenyurt Belediyesi, bayramda kaçan kurbanlıklar için de 'Kurban Yakalama Timi' oluşturdu.

Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalarını tamamlayan Esenyurt Belediyesi, bayramda kaçan kurbanlıklar için de 'Kurban Yakalama Timi' oluşturdu.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı süresince tüm ekipleriyle sahada olacak. Kurban satış ve kesim alanlarında özel önlemler alan ekipler, kaçan kurbanlar için Kurban Yakalama Timi oluşturdu. Bayram günü erken saatlerde göreve başlayacak olan tim, gelen ihbarlara anında dönüş yaparak hayvanı yakalayıp sahibine teslim edecek. Belirlenen kurban kesim alanlarında zabıta personelleri güvenliği sağlarken, herhangi bir kazaya karşı sağlık ekipleri de hazır bulunacak. Kurbanlıklar, veteriner hekimler ve din görevlileri eşliğinde uzman kasaplar tarafından kesilerek vatandaşlara teslim edilecek.

Kurban satıcılarına Başkan Bozkurt'tan bayram hediyesi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, memleketin farklı illerinden Esenyurt'a gelen kurban satıcılarını unutmadı. Başkan Bozkurt, kurban satıcılarına bayram çikolatası ve mektup göndererek bayramlarını kutladı. Kurban satıcıları hediye için Başkan Bozkurt'a teşekkür ederek bu yıl yapılan hazırlıklardan memnun olduklarını dile getirdi.

"Belediyemizin ilgili tüm birimleri sahada olacak"

Kurban Bayramı boyunca belediyenin gerekli birimleri ve Başkan Yardımcılarıyla birlikte sahada olacaklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, "Yarından itibaren 8 tane kesimhanemizde vatandaşlarımız kesimlerini yaparak ibadetlerini yerine getirecekler. Bunun için birtakım hazırlıklar yaptık. Her yıl yaşanan hayvan kaçma olaylarına müdahale etmek için iki farklı Kurban Yakalama Timi oluşturduk. Olası bir ihbarda ekiplerimiz hemen müdahale edip kurbanlığı yakalayıp teslim edecekler. Bunun dışında dini gereklilikleri yerine getirmek için her kesimhanede imamlarımız ve sağlık kontrolleri açısından veteriner hekimlerimiz olacak. Zabıta ekiplerimiz güvenliği sağlarken, sağlık personellerimiz de herhangi bir yaralanmada müdahale edebilmek ve girişlerde ateş ölçümü yapmak için alanda bulunacak. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var; bayram günü burada karışıklık yaşanmaması adına kurban kesimleri için randevu saatine riayet ederek randevularından en fazla 30 dakika önce burada olmaları" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda tüm ekipler sahada
Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda tüm ekipler sahada
Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda tüm ekipler sahada
Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda tüm ekipler sahada
Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nda tüm ekipler sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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