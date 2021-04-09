Esenyurt'ta kumaş fabrikasında korkutan yangın
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Esenyurt'ta kumaş fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bulunan bir kumaş fabrikasında kurutma makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

Esenyurt'ta bulunan bir kumaş fabrikasında kurutma makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangını çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü.

Yangın sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir kumaş fabrikasında çıktı. Kumaş kurutma makinesinden çıktığı söylenilen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle işçiler dışarı tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangının kesin çıkış nedeninin ortaya çıkacağı öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)

Esenyurt'ta kumaş fabrikasında korkutan yangın
Esenyurt'ta kumaş fabrikasında korkutan yangın
Esenyurt'ta kumaş fabrikasında korkutan yangın
Esenyurt'ta kumaş fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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