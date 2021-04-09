Esenyurt'ta kumaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta kumaş fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Esenyurt'ta kumaş fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Akçaburgaz Mahallesi 3088 Sokak'taki kumaş fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk