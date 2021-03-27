Esenyurt'ta kumarhaneye baskın: 15 kişiye 52 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esenyurt'ta kumarhaneye baskın: 15 kişiye 52 bin lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta kumarhaneye baskın: 15 kişiye 52 bin lira ceza kesildi

Esenyurt'ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, daha öncede mühürlenen iş yerinde kumar oynayan 15 kişiye toplam 52 bin 35 lira para cezası kesti.

'Korona yalan' diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı
Diğer aşılar bunu başaramadı! Prof. Ceyhan yerli 'İntranazal Kovid' aşısıyla ilgili umutları arşa çıkardı
Diğer aşılar bunu başaramadı! Prof. Ceyhan yerli 'İntranazal Kovid' aşısıyla ilgili umutları arşa çıkardı

Esenyurt'ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, daha öncede mühürlenen iş yerinde kumar oynayan 15 kişiye toplam 52 bin 35 lira para cezası kesti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sık sık denetim yapan ilçe emniyet müdürü ekipleri dün akşam Osmangazi Mahallesinde daha önce mühürlenen bir iş yerinde kumar oynandığı tespit etti. Ekipler içeriye girdiğinde 15 kişinin tedbirleri hiçe sayarak kumar oynadığını gördü. Yapılan çalışmalar kapsamında iş yerinin daha önce de mühürlendiği ve mührün sökülerek içeride faaliyet gösterdiğini tespit etti. İl Hıfzıssıhha kanunu ve 5 326 sayılı kanun kabahatler kanununa muhalefetten toplam 15 kişiye toplam 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise mühür fekki yapılmaktan adli işlem yapıldı. İş yeri ise zabıtalar tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Meral Akşener Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Uygun Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta kumarhaneye baskın: 15 kişiye 52 bin lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:19:39. #1.16#
title