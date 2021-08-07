Esenyurt'ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler
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Esenyurt'ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler

Esenyurt'ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta dün 2 ayrı firmaya ait lojistik eşya deposunda çıkan yangın sonrası bu sabah havadan çekilen görüntülerde, yüzlerce beyaz eşyanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Esenyurt'ta dün 2 ayrı firmaya ait lojistik eşya deposunda çıkan yangın sonrası bu sabah havadan çekilen görüntülerde, yüzlerce beyaz eşyanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Esenyurt'ta dün 2 ayrı firmaya ait lojistik deposunda çıkan yangın 5 saatin sonunda itfaiye tarafından kontrol altına alınabilmişti. Ekiplerin soğutma ve enkaz çalışmaları sabaha devam ederken yanan deponun son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde deponun içerisinde yüzlerce, fırın, çamaşır makinesi ve diğer beyaz eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü. İçeride bulunan toplam zararın ise yapılacak olan bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler
Esenyurt'ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler
Esenyurt'ta küle dönen lojistik deposunda havadan çarpıcı görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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