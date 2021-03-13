Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

13.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:18

Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gökevler Mahallesi 2330. Sokak Pasiad Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin ikinci katında yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bu arada, yangın esnasında iş yerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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