Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta kozmetik malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gökevler Mahallesi 2330. Sokak Pasiad Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin ikinci katında yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bu arada, yangın esnasında iş yerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar